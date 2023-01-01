В Прикамье в начале следующей недели ожидается рекордная жара до +37 градусов Поделиться Твитнуть

В понедельник, 10 июля, в Перми воздух может прогреться до +35 градусов, а в южных районах до +37. Во вторник, 11 июля, при небольшой облачности может быть установлен новый суточный температурный рекорд за всё время метеонаблюдений в краевом центре.

Однако, как сообщил изданию «КП-Пермь» доктор географических наук Андрей Шихов, аномальная жара продлится недолго, примерно до среды, 12 июля. Погода в крае вернётся к норме в течение трёх дней.

Ранее сообщалось, что перед потеплением в Перми и ряде территорий края с прохождением холодного фронта в субботу ожидается кратковременное незначительное понижение температуры, пройдут дожди с грозами.

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