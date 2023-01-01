В список лучших в России гостиниц попал пермский отель Рейтинг составили журналисты и тревел-блогеры Поделиться Твитнуть

Более 200 журналистов и тревел-блогеров, сотрудничавших с проектом «Медиаразведка» сервиса путешествий «Туту», составили рейтинг лучших отелей России. Они в составе нескольких экспедиций проехали по городам страны и выставили свои оценки почти 100 местам размещения.

Оценку 10 из 10 получили отель «Cedar Grass Белое море» в Умбе (Мурманская область), глэмпинг «Китовый берег» (Мурманская область), отель «Azimut Парк Отель Каспийск» (Дагестан).

По 9,9 балла из 10 получили отель Holiday Perm (Пермь), база отдыха «Зашеек» (Мурманская область), Novotel (Владивосток), Бутик-Отель Ambar Grand (Тверская область) и парк-отель «ЛетоЛето» (Тюмень).

Всего оценки 9,5 балла и выше получил 21 отель, две базы отдыха, один гостевой дом и один глэмпинг в 15 регионах России.

Подробнее ознакомиться с рейтингами достопримечательностей, активностей, отелей, ресторанов можно на сайте проекта mediarazvedka.tutu.ru.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.