Из-за авиационного фестиваля 8 июля запретят остановку на участке трассы Пермь—Екатеринбург Бесплатные автобусы на «Крылья Пармы» будут отправляться каждые 10 минут Поделиться Твитнуть

В субботу, 8 июля, зрителей на авиационный фестиваль «Крылья Пармы», который в этом году пройдёт на аэродроме Фролово с 14:00 до 19:00, будут доставлять бесплатные автобусы. Они будут оправляться с парковки ТРЦ «Планета» (27-29 парковочные ряды) каждые 10 минут с 12:00 до 16:00. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на организаторов.

Автобусы будут двигаться без остановок до входа на аэродром Фролово. От аэродрома последний автобус отправится в 20:40.

Также сообщается, что в связи с проведением фестиваля на левой и правой сторонах трассы Пермь—Екатеринбург (со стороны Липовой горы) и Верхние Муллы—Нестюково (Нестюковский тракт) будет запрещена остановка транспортных средств. "Будет организована работа эвакуаторов для задержания ТС и помещения их на специализированную стоянку», — сообщили в ГИБДД.





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