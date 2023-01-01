Алёна Бронникова В Соликамске четверо мужчин ожидают суда по делу о незаконном обороте контрафактной продукции Преступники сбывали фальсифицированные алкоголь и табак в магазины северных районов Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Четыре жителя Соликамска в возрасте 40-54 лет обвиняются в незаконном обороте контрафактной продукции. По информации на сайте краевого МВД, их деятельность была пресечена в марте прошлого года, в данный момент следствие завершило предварительное расследование и передало материалы дела в суд.

Установлено, что лидером преступной группы был самый старший из них, ранее уже судимый за реализацию контрафактного товара житель Чердынского района. Он возил продукцию на склад, оформлял заявки и продавал оптом и в розницу немаркированный алкоголь и нелегальные табачные изделия. Его подельники тем временем работали в качестве грузчиков, осуществляли перевозку и продажу товаров, искали новых клиентов.

«На протяжении восьми месяцев обвиняемые осуществляли продажу горячительных напитков и табака сомнительного качества в Чердыни, Красновишерске и на территории Соликамского городского округа. Их клиентами были местные предприниматели и собственники небольших торговых объектов. Сообщники применяли методы конспирации, сбывали товар только проверенным клиентам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Весь товар хранился в трёх личных гаражах, к которым никто из посторонних не имел доступ. В ходе обыска полиция обнаружила там более 1,2 тыс. л спирта, 600 л спиртосодержащей жидкости, 4 тыс. л водки и коньяка в бутылках известных брендов. Также было изъято несколько тысяч пачек табачных изделий на общую сумму более 2,8 млн руб. Результаты экспертизы показали, что вся продукция производилась не заводами-изготовителями представленных брендов и является контрафактной и фальсифицированной.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере по трём статьям УК РФ в части производства и сбыта товаров без маркировки и незаконного оборота алкогольной продукции.





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