Максим Артамонов В Пермском крае автомобилист отсудил у УК 260 тысяч рублей за повреждённую машину На автомобиль упала снежная глыба Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Березниках на автомобиль местного жителя, который он припарковал у дома, упал снег с наледью. Машина получила механические повержения. Добиться компенсации материального вреда от управляющей компании собственник смог только через суд. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, весной этого года житель Березников припарковал автомобиль Kia Ceed у подъезда своего дома, а через некоторое время услышал грохот. Сработала автомобильная сигнализация. Он выглянул в окно и увидел, что с крыши дома упал снег с наледью. В результате его автомобиль получил механические повреждения. Проведя экспертизу и оценив причинённый ущерб, он направил досудебную претензию в управляющую компанию (ООО «Колибри»), обслуживающую многоквартирный дом.

Однако ответ не поступил, поэтому мужчина обратился в суд. В ходе заседания суд установил, что УК некачественно занималась содержанием кровли дома и не проводила своевременный осмотр и очистку от снега.

После этого к приставам поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «Колибри» задолженности в размере более 260 тыс. руб. В эту сумму входил материальный ущерб, утрата товарной стоимости, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда и судебные расходы по оплате экспертного заключения.

В ходе разбирательств приставы установили, что в собственности у организации-должника есть грузовой автомобиль. На него был наложен запрет на совершение регистрационных действий. Также было обращено взыскание на деньги, которые находятся на расчётных счетах управляющей компании.

В итоге задолженность была взыскана в полном объёме.

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