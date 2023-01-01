Алёна Бронникова Власти Соликамска передали в краевую собственность имущество стоимостью более 136 млн рублей В перечень вошли земельные участки и электросетевое имущество Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На баланс Пермского края с начала июля перешло электросетевое имущество и земельные участки под ним, находившиеся в собственности Соликамского городского округа (ГО), общей стоимостью более 136 млн руб. Администрация муниципалитета опубликовала соответствующее постановление о внесении изменений в Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности Соликамского ГО в государственную собственность Прикамья. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «PRO Соликамск».

Согласно уточнённому перечню, в ведомство региона переходит 36 объектов недвижимого имущества на сумму 128 млн руб.: электросетевые комплексы, системы электроснабжения, воздушные линии электропередачи, распределительные пункты и др. Стоимость передаваемого недвижимого имущества составила 2,3 млн руб. В краевую собственность также передан 171 земельный участок для размещения подстанций стоимостью более 6 млн руб.

В прошлом году депутаты Заксобрания Пермского края приняли закон о передаче полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. По мнению парламентариев, передача полномочий по электроснабжению с муниципального на региональный уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать её. После принятия законопроекта в регионе появится новое государственное унитарное предприятие. При этом выделения дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется, так как доходы будущего ГУПа будут формироваться исходя из тарифа.

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