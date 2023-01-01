Максим Артамонов В Мотовилихе ремонтом дорог будет заниматься компания «СтройИндустрия» На прежнего подрядчика поступало много жалоб от жителей Поделиться Твитнуть

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Обязанности по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе Перми возложены на подрядную организацию ООО «СтройИндустрия». В зоне её ответственности будут дороги в микрорайонах Костарево, Висим, Запруд, Вышка-1, Вышка-2 и Верхняя Курья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Ранее, с 1 июля, часть района — микрорайоны Городские горки, Садовый и Рабочий посёлок — перешли на содержание подрядной организации ООО «РегионСтрой».

Сейчас подрядчики ведут работы по летнему содержанию территорий. При необходимости будет запланирован текущий ремонт и ремонт проезжей части сплошным перекрытием («картами»).

Ранее все дороги в Мотовилихинском районе Перми обслуживала одна подрядная организация — ООО «ДСТ-Строй». Однако, подводя итоги прошедшей зимы, в мэрии пришли к выводу, что содержание улично-дорожной сети района осуществлялось некачественно. В частности, от жителей района поступило много жалоб, а подрядчику регулярно выносились предупреждения от районной администрации. Оплата по муниципальным контрактам была снижена на значительную сумму — около 13 млн руб. за весь период.

В итоге с февраля этого года администрация района расторгла с компанией один из муниципальных контрактов — на содержание перехода от улицы Стахановской до Восточного обхода. Также с подрядчиком были досрочно прекращены договорные отношения и в отношении содержания ряда других улиц района.

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