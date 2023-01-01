Доходы бюджета Перми от земельных аукционов выросли на 75% Реализовано три площадки под многоэтажную жилую застройку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого полугодия 2023 года реализация на торгах земельных участков в Перми пополнила городской бюджет на 164,7 млн руб., что на 75% превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

В ведомстве добавили, что с января по июнь 2023 года состоялось 15 открытых аукционов на право заключения договоров аренды и продажи земельных участков. На торги выставлено 56 участков, 38 из них были реализованы. Процент реализации составил 68%.

Среди арендованных участков – земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), многоквартирные дома, складские помещения, магазины, благоустройство и общественное питание. Реализовано три площадки под многоэтажную жилую застройку по адресам: ул. Белозёрская, 30а, ул. Вильямса, 5а, ул. Петропавловская, 14. Эти лоты принесли в бюджет Перми 111,1 млн руб.

Большинство лотов реализовано с превышением стартовой цены. Речь идёт, в первую очередь, о землях под ИЖС, когда первоначальная стоимость участков увеличивалась в ходе торгов в среднем в 3-8 раз. Самый высокий рост цены был зафиксирован во втором квартале 2023 года, когда стоимость участка по итогам аукциона выросла в 10 раз. За 6 месяцев 2023 года только 10 лотов были реализованы по первоначальной цене.

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