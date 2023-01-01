Максим Артамонов В Пермском крае начата доследственная проверка о нарушении прав жителей аварийных домов В Углеуральском целый микрорайон таких зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После сюжета на федеральном канале в программе Александра Гордона «Мужское и женское» об аварийных домах в посёлке Углеуральский Пермского края следком по региону организовал проверку. Она проводится по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Прикамью.

В ведомстве уточнили, что ранее в СМИ сообщалось, что жильцы аварийных домов в посёлке Углеуральский Губахинского муниципального округа не обеспечены жилыми помещениями, пригодными для постоянного проживания и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Граждане аварийных домов не расселены и продолжают жить в небезопасных для здоровья и жизни условиях.

Проблема с аварийным жильём в Пермском крае была поднята на федеральном канале в программе «Мужское и женское», когда жительница Углеуральского Наталья Александрович рассказала о том, что дома в населённом пункте уже много лет разрушаются, а сейчас пришли в полную негодность. Это произошло потому, что с центрального отопления дома перевели на обогрев электроконвекторами, а котельные убрали.

Как выяснилось, в посёлке не один аварийный жилой дом, а несколько. Теперь с этим разбираются следователи.

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