Алёна Бронникова На юго-востоке Пермского края 5 июля стало самым жарким днём года Температура там превысила +32˚ Поделиться Твитнуть

В юго-восточных районах Пермского края самым жарким днём с начала года стала среда 5 июля. Как сообщают синоптики, столбик термометра вчера поднялся там выше +32˚.

«День 5 июля на юго-востоке края стал самым жарким с начала года, температура воздуха здесь превысила отметку +32˚ (в Кунгуре +32,3˚, в Чернушке +32˚). Также выше +30˚ было в Ножовке, Осе, Оханске. В Перми воздух прогрелся до +29˚. К югу и востоку от краевого центра наблюдались локальные слабые грозы», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Сегодня, 6 июля, в Прикамье будет тепло, но в связи с поступлением чуть более прохладного воздуха температура ожидается на 1-2˚ ниже вчерашних показателей. По северу возможны локальные небольшие дожди и грозы. Грозы ожидаются также и на востоке.

Ранее синоптики прогнозировали пик жары на 10-11 июля. После этого в Прикамье ожидаются понижение температуры воздуха и осадки.





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