Максим Артамонов В Пермском крае предприятие сбрасывало в реку канализационные стоки По решению суда оно заплатило штраф Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в Осинском городском округе. Ранее жители с. Устиново написали коллективное обращение о загрязнении речки Осинки канализационными стоками.

Как установили в ведомстве, муниципальное предприятие, которое занималось водоотведением на территории Осинского городского округа, нарушило производственный процесс, и сточные воды попали в реку. Результаты лабораторных проб показали многократное превышение концентрации загрязняющих веществ. Ущерб составил около 60 тыс. руб.

После проверки в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП о нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. В суд направлен иск о возмещении экологического вреда.

По постановлению Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора организация привлечена к ответственности. Осинский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объёме.

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