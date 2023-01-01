Пассажиропоток аэропорта Перми вырос за первое полугодие на 28% Число пассажиров международных рейсов в июне выросло к АППГ в 2,4 раза Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Международный аэропорт Пермь за первое полугодие 2023 года обслужил 917 477 пассажиров. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

На международных воздушных линиях пассажиропоток вырос на 46% и составил более 72 тыс. чел. Значительный прирост в этом сегменте обеспечили регулярные и чартерные рейсы в турецкую Анталью — более 42 тыс. пассажиров (+27 тыс. к АППГ).

На внутренних авиалиниях за шесть месяцев аэропорт Большое Савино обслужил более 845 тыс. пассажиров (+27% к АППГ). Положительную динамику внутренним перелётам обеспечили московские рейсы (+9,5%), полёты в Сочи (+40%), Минеральные Воды (+36%) и Санкт-Петербург (+20%).

По итогам первого летнего месяца 2023 года пермский аэропорт обслужил более 211 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока в июне составил 23% по сравнению с июнем 2022 года.

На внутренних авиалиниях по итогам июня аэропорт Большое Савино обслужил более 180 тыс. пассажиров (+13,9% к АППГ).

Рост международного пассажиропотока в июне составил 144,6% в сравнении с первым месяцем лета прошлого года.

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