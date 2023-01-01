Алёна Бронникова В Перми подвели итоги Национального суперфинала чемпионата Global Management Challenge Состоялось награждение победителя и призёров соревнования Поделиться Твитнуть

Фото с сайта globalmanager.ru

В рамках межрегионального форума «Тренды стратегического управления бизнесом» в год 300-летия Перми в краевой столице в течение двух дней прошёл 17-й Национальный суперфинал одного из самых престижных международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC). Участие в нём приняли 37 команд из 15 регионов страны, в составе которых были представители организаций, бизнесмены и студенты.

Соревнования основаны на бизнес-симуляторе и проходят в виртуальном формате. Программа имитирует управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке.

«Мы прекрасно понимаем, что в наше время очень важно выбрать правильную стратегию и уметь управлять рисками. Тогда история успеха обязательно будет. Желаю всем дальнейших успехов, потому что от ваших достижений зависят успехи всей страны», — обратился к участникам губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и отметил, что для региона большая честь принимать такое масштабное событие в юбилейный год.

В чемпионате встретились восемь лучших команд. Первое место заняла команда Ugrateam-management из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которая представит Россию на мировом финале GMC в Луанде (Ангола). Проведение мирового финала чемпионата запланировано на 25-27 сентября 2023 года. На втором месте оказались представители факультета экономических и социальных наук РАНХиГС — команда Conquistadors, на третьем месте — команда SUPER_NOVA. Победителем Кубка Пермского края стала команда NoName.

В церемонии награждения участие приняли президент компании SDG, глава Международного оргкомитета GMC Жоао Энрикеш, министр культуры Прикамья и мировая чемпионка GMC 2015 года Алла Платонова, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель проекта GMC Россия Вячеслав Шоптенко и др. Во время торжественного мероприятия Дмитрий Махонин передал символ чемпионата бизнес-шерифу Республики Башкортостан Артуру Асадуллину. В этом регионе национальный чемпионат состоится в 2024 году, в Уфе.

Соревнования состоялись на площадке форума «Тренды стратегического управления бизнесом». В течение двух дней представители бизнеса принимали участие в дискуссиях, где смогли обсудить актуальные в нынешней экономической ситуации управленческие практики с представителями органов власти и экспертами регионального и федерального уровней.

Мероприятие было организовано в рамках реализации утверждённого президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и программы Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет 2030». Всего в форуме приняло участие более 500 предпринимателей, около 1 тыс. чел. присоединились онлайн.





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