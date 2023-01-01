Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В правительстве Прикамья рассказали об июльских событиях юбилея Перми Среди главных — экологический фестиваль, летний джаз и танцы на эспланаде Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 5 июля глава краевого минкульта Алла Платонова рассказала, какие события ждут Пермь и регион в июле в рамках празднования 300-летия краевой столицы.

Среди наиболее массовых событий — проект «ПроЯвись» (0+), к участию в котором приглашаются танцоры, музыканты, певцы, лекторы, учёные, артисты, художники, перформеры всех возрастов — профессионалы и любители. Заявки на участие принимаются до 10 июля на сайте «Пермь-300», победители конкурса выступят на площадках Перми с 12 июля по 6 августа.

В ближайшие выходные на городской эспланаде пройдёт фестиваль экологичности в музыке и жизни «Переработка» (0+). В течение двух дней, 8 и 9 июля, гости фестиваля смогут погрузиться в мир уникальных звуков и экспериментов, приобрести дизайнерские вещи, созданные из вторичных материалов, восстановленные предметы интерьера и мебель, обменяться вещами или изготовить собственные авторские изделия. Участники маркета — бренды, практикующие ответственное потребление. Мастер-классы проведут лидеры движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми и других городов России.

Музыкальная сцена «Переработки» будет посвящена новой жизни популярных композиций. Выступят группы El Capitan и «Гуарана», хедлайнером станет группа Therr Maitz. Концерт пройдёт 9 июля в 20:00.

4 июля в Центральном выставочном зале открылась выставка подлинных архивных документов «Пермь — 300 раритетов» (12+), где выставлены уникальные, созданные в единичном экземпляре документы, которые обычно не покидают архивные хранилища. Она будет работать до 23 июля.

Более 100 конкурсных команд, экспертов и представителей бизнеса со всей России принимают участие в проектно-образовательном интенсиве «Остров 2023», который проходит 5-9 июля в ПГНИУ. Участники — производители компонентной базы, специалисты в области управления и мониторинга транспорта, команды технологических предприятий, а также научные и образовательные организации. В программе — обсуждение решений технологических задач, работа в командах, представление проектов, проектировочные сессии и лекции.

Вопросы цифровизации отрасли строительства представители бизнеса и государственных учреждений со всей России обсудят на всероссийском форуме «Строим цифровой регион», который пройдёт на площадке «Морион Digital» 6 и 7 июля. В программе — дискуссии по темам «Проектирование», «Строительство», «Эксплуатация» и «Управление», предложения по цифровизации строительной отрасли, которые будут презентованы на пленарной сессии с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева для дальнейшего формирования поручений правительства РФ.

«Фестиваль всего, что летает, для тех, кто мечтает» — так теперь позиционирует себя бывшая «Небесная ярмарка», которая с этого года называется «ПроНебо» (0+). В программе события, которое пройдёт 7 и 8 июля в д. Тёплой в 12 км от Кунгура, не только традиционные полёты на тепловых аэростатах, но также шоу мыльных пузырей, авиашоу, запуск воздушных змеев, огненные фигуры, выступления парашютистов, концерты, уличные театры, интерактивные площадки и мастер-классы.

Это событие посвящено сразу двум юбилеям; как напомнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в этом году Кунгуру исполняется 360 лет.

Ещё одно традиционное авиационное событие — «Крылья Пармы» (0+) — в этом году вошло в программу фестиваля «Оружие Победы». Авиационный праздник с участием группы высшего пилотажа «Русь» состоится 8 июля на аэродроме Фролово.

Пермский театр оперы и балета посвящает юбилею Перми заключительную премьеру сезона — постановку классического балета «Раймонда» (12+) на музыку Александра Глазунова, последний большой шедевр Мариуса Петипа по мотивам рыцарских легенд. Музыкальный руководитель постановки и дирижёр — Пётр Белякин. Балетмейстеры-постановщики — Елена Панкова и Антон Пимонов. Премьерные показы пройдут с 14 по 16 июля.

С 15 по 30 июля в 68-м квартале Эспланады пройдут танцевальные перформансы «Танцуй. Открывай» (0+). Основные события программы приурочены к уикендам. На открытии фестиваля пройдут мастер-классы по джаз-фанку и хип-хопу от танцовщицы Валерии Кан; танцевальные мастер-классы пройдут также 22 и 23 июля, 22 июля состоится концерт группы «Рондо»; танцевальные баттлы полуфинала запланированы на 29 июля, а 30 июля состоится финал с выступлением легендарного коллектива DS Crew.

В те же даты — 15-30 июля — в Перми под художественным руководством номинанта «Золотой маски» Александра Шумилина пройдёт фестиваль нового театра «Пермское море» (0+), собравший более 60 событий в формате сайт-специфик, то есть спектаклей, поставленных для принципиально нетеатральных площадок. Показы пройдут в частной филармонии «Триумф», в ботаническом саду ПГНИУ, в пространстве «Диджитал порта», в аэропорту Большое Савино, на городской эспланаде, в парке Горького, в торгово-развлекательных центрах Перми. 30 июля на закрытии фестиваля в Пермском театре оперы и балета будет представлена премьера музыкального спектакля «Пинг-понг с Чайковским» (12+), созданного в копродукции с Театром Наций.

Межрегиональная специализированная выставка-форум для представителей агропромышленного комплекса «Агрофест» (0+) по традиции пройдёт на площадке Научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново 20 и 21 июля. Среди событий — деловая программа с организацией различных дискуссионных площадок, круглых столов и сессий, конкурс механизаторов и всероссийский марафон «Земля спорта».

Финальная арт-резиденция проекта Музея современного искусства «Придумай Пермь» (0+) состоится с 20 по 30 июля. В рамках проекта городские сообщества объединились с современными российскими художниками, чтобы создать образы будущего Перми. Гала-шествие всех участников проекта запланировано на сентябрь в рамках завершения работы музея на бульваре Гагарина.

Второй фестиваль джазовой музыки «Лето Jazz» пройдёт 22 июля. Начало концерта в амфитеатре на городской набережной (0+) — в 18:00, в концерт-холле «Атмосфера» (18+) — в 22:00. Летний пермский open-air представит всё разнообразие современной импровизационной музыки. Выступят Мариам Мерабова, «Меджикул», оркестр под руководством Евгения Манцирина, Армир Ли, трио Даниила Крамера, Саша Алмазова и Non Cadenza.

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