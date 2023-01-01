Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Краевой архив к юбилею Перми подготовил выставку раритетов Редкие документы впервые покидают хранилище Поделиться Твитнуть

фото: Государственный архив Пермского края

С 3 по 28 июля в Центральном выставочном зале будет работать выставка «Пермь — 300 раритетов» (12+), подготовленная к юбилею Перми Государственным архивом Пермского края (ГАПК) и куратором Ольгой Сафрошенко.

Как рассказала директор ГАПКа Юлия Кашаева, в Свердловском областном архиве есть собственный выставочный зал, у пермского архива его нет, а, между тем, многие редкости из архивного собрания достойны того, чтобы их увидела самая широка публика, а не только специалисты. В экспозиции участвуют артефакты на всех видах носителей, которые хранятся в архиве: бумага, фотографии, стеклонегативы, аудио- и видеофайлы и многое другое.

фото: Государственный архив Пермского края

Самому старому документу — 300 лет, это первое письменное свидетельство о работе Егошихинского медеплавильного завода: счётная ведомость прихода и расхода медных труб, подписанная шведом Юханом Берглином, одним из офицеров, руководивших строительством завода. Есть, правда, документ с более ранними корнями: приписная книга Прокопия Елизарова, где перечислены живущие на Егошихе люди, датируется XVII веком, но в архиве хранится (и на выставке будет представлен) не оригинал, а список, то есть рукописная копия 1747 года. Есть первые документы, относящиеся уже не к Егошихинскому заводу, а к губернскому городу Пермь, основанному, как известно, в 1781 году по указу Екатерины II. Именно ей генерал-губернатор Евгений Кашкин адресует донесения, которые будут выставлены в ЦВЗ. Есть и другие документы, написанные рукой легендарного губернатора, более приземлённые и прозаические — например, указание коменданту Перми заставить жителей убрать свиней с улиц.

Будут выставлены планы, карты, много документов, принадлежавших известным пермякам: Фёдору Гралю, Карлу Модераху; много частных фотографий, например, фото с празднования Нового года в семье учёных Богословских или фото Екатерины Гейденрейх с юными воспитанницами — будущими балеринами.

фото: Государственный архив Пермского края

Эта выставка — мечта коллекционеров; здесь собраны артефакты из самых разных сфер: культура, промышленность, здравоохранение, образование, городское хозяйство; есть, например, нагрудные знаки дворников, классные журналы и экзаменационные работы учащихся гимназий и реальных училищ, пропуск на стадион и программа футбольных матчей 1950-х годов и, разумеется, свидетельства о рождении и паспорта пермяков.

Солидную часть выставки занимают документы, связанные с литературой: здесь, например, представлен знаменитый детский альманах «Оляпка», который энтузиасты Пермского книжного издательства выпускали в 1960-70-е годы, а также рукопись романа Веры Пановой «Спутники», написанного в Перми в годы военной эвакуации.

Есть здесь и произведения искусства — городские пейзажи признанных пермских художников Виктора Кузина и Анатолия Тумбасова.

фото: Государственный архив Пермского края

Некоторые подборки документальных свидетельств складываются в целые сюжеты. Например, история о том, как принималось решение о строительстве железнодорожных путей вдоль Камы: некий инженер написал доклад о том, как страдают лошади, таскающие грузы с барж и пароходов. Или история установки памятника Ленину в Комсомольском (ныне Театральный) сквере: на памятник собирали народные деньги, которые куда-то пропали. Перечень грузов эвакуированных граждан трогательно свидетельствует о том, как ленинградцы и жители западных регионов СССР, в спешке прибывшие в Пермь, искали свои вещи, в том числе очень важные, например, зимние пальто и шубы.

Отдельный сюжет — сильнейшее наводнение 1914 года, от которого особенно пострадали Мотовилиха и Закамск. Есть документы о том, как мальчик из Кудымкара Вадик Автократов перечислил в помощь пострадавшим от наводнения 3 руб., а пароходчик Николай Мешков — 3 тыс. руб. и предоставил пароход «Забияка» для эвакуации из зоны затопления. Есть и перечень вещей, пожертвованных пермяками мотовилихинцам и закамцам, оставшимся без дома: шали, юбки, туфли…

Аудиодокументы включают в себя голоса космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова: запись сделана во время их приезда в Пермь после приземления в лесах Усольского района; её можно будет прослушать в специальных наушниках. В небольшом кинозале можно посмотреть фильм 1929 года «Путь в Чердынь», кинозарисовку «Город на Каме», полученную из бездонных архивов легендарного профессора-историка Георгия Николаевича Чагина, и фильм к первому юбилею Перми — 250-летию.

фото: Государственный архив Пермского края

Празднованию 250-летия Перми посвящён особый раздел экспозиции: в 1973 году день рождения города впервые был отмечен с отсчётом от 1723 года. Об этом напоминают сувениры, выпущенные к торжественной дате и хранящиеся в ГАПКе.

В процессе подготовки к выставке многие экспонаты были отреставрированы и оцифрованы, к её открытию будет издан красивый каталог.

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