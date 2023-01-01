Максим Артамонов В этом году в профильные школы при вузах Пермского края наберут 425 человек В прошлом году набрали 200 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На 2023-2024 учебный год в профильные школы при пермских вузах краевой минобр планирует набрать 425 учеников десятых классов. В прошлом году, когда был запущен эксперимент с профильными школами, было отобрано 200 чел. Об этом рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина во время заседания регионального правительства.

Чиновница пояснила, что год назад было принято решение об открытии таких школ, причём они являются составной частью вуза, его структурным подразделением.

Цель проекта состоит в том, что талантливые дети после окончания школы выбирали для себя университеты Перми. Во время обучения они будут погружены в университетскую среду, а курсы им будут читать преподаватели высшей школы. Все школы имеют лицензии. Проект находится под контролем губернатора Пермского края.

Из презентации Раисы Кассиной

«Первый год набор был 200 школьников, 10-й класс, в этом году 425 школьников будут обучаться. То есть набор мы увеличиваем. И есть особенности у образовательных программ. И крайне важно, что не только изучаются школьные дисциплины, но и проводится целый ряд мероприятий, чтобы ребята поняли свои собственные возможности, возможности Пермского края в реализации этих возможностей», — сказала чиновница.

В программе профильных школ — углублённое изучение предметов, научно-исследовательская и проектная деятельность, профессиональное самоопределение, посещение различных предприятий, использование научно-лабораторных площадей вузов и т.д. Лекции школьникам читает профессорско-преподавательский состав пермских университетов.

В этом году в проекте участвуют три вуза: Политех, ПГНИУ и филиал НИУ ВШЭ.

В политехнической школе ПНИПУ открыты три класса: физико-математический, инженерный и химический. В этом году на 75 мест уже поступило 348 заявлений.

Лицей с углублённым изучением отдельных учебных предметов (ПГНИУ) также ведёт три направления: технологический, естественнонаучный и социально-гуманитарный классы. На 2023-2024 учебный год подано 233 заявления на 75 мест, причём 25 школьников из территорий.

Лицей НИУ ВШЭ открыл три класса: социально-экономический, технологический и гуманитарный. Поступило 301 заявление на 75 мест.

Подводя итоги первого года обучения по этой программе, Раиса Кассина озвучила некоторые цифры. За год 55 школьников стали победителями и призёрами всероссийских олимпиад и конкурсов, были разработаны и представлены к защите 85 научно-исследовательских проектов. Также школьники участвовали в пяти научных конференциях и форумах, а 200 старшеклассников, которые учатся в профильных школах, то есть все 100%, прошли профессиональные пробы и практики на базе вузов и предприятий.

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