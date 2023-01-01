Максим Артамонов На берегу Нытвы обнаружена массовая гибель рыбы Это уже второй случай за полгода Поделиться Твитнуть

В реке Нытва обнаружена массовая гибель рыб, фотографии которых опубликованы в местном паблике ВКонтакте «Подслушано Нытва». Пользователи предположили, что это могло произойти из-за аномальной жары либо по вине предприятий, сбрасывающих отходы произвоства в реку.

«Новый компаньон» направил запрос в местную администрацию.

Это уже не первый подобный инцидент за последние полгода. Так, в мае была также зафиксирована массовая гибель рыбы В реке Нытва, которая из Нытвенского пруда впадает в Каму. Тогда происшествие случилось в микрорайоне Абрамовка.

После этого глава Нытвенского городского округа и местной администрации Ринат Хаертдинов сообщил что представители местных властей, Отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю, Управления краевого Росприроднадзора и Нытвенской прокуратуры провели обследование береговой полосы.

Они пришли к выводу, что рыба погибла «вследствие создавшихся неблагоприятных климатических условий для водных биологических ресурсов, связанных с резким падением уровня воды и повышением её температуры не характерной для этого периода времени года».

При этом во время обследовании акватории на поверхности воды не было запахов органического происхождения от канализационных стоков и нефтепродуктов.

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