Максим Артамонов В Пермском крае мать зарезала дочь после ссоры с мужем Её отправили на принудительное лечение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае вынесен приговор в отношении женщины, которая зарезала своего ребёнка. Её приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, в ночь на 25 сентября прошлого года женщина поссорилась со своим мужем из-за малозначительного повода, а затем зашла в комнату дочери 2016 года рождения и нанесла ей смертельный удар ножом в область сердца.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — Убийство малолетнего. Во время расследования дела в отношении женщины была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Её признали невменяемой.

По постановлению суда, обвиняемую отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

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