В Пермском крае 4 июля ожидаются опасные грозы Людям советуют в непогоду укрыться в помещении Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС выступили с предупреждением о неблагоприятных метоявлениях в Пермском крае в течение суток 4 июля. Днём во вторник в отдельных районах Прикамья ожидается гроза, которая может стать причиной падения деревьев и обрыва линий электропередачи.

Жителям советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП и слабо укреплённых конструкций, в том числе избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

«В период грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки», — рекомендуют спасатели.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона.

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