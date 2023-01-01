Андрей Стрельцов Пловец из Березников завоевал две медали на Кубке страны Соревнования проходили в Обнинске Поделиться Твитнуть

Глеб Буслаев

Министерство спорта Пермского края

Второй этап Кубка России по плаванию завершился в Калужской области. ​ За награды боролись более 700 сильнейших спортсменов из 52-х регионов страны. Представитель Прикамья Глеб Буслаев по итогам двух дней соревнований стал серебряным и бронзовым призёром престижных стартов.

Вначале Буслаев пришёл к финишу вторым на дистанции 1500 м вольным стилем, а затем, во второй день турнира, стал третьим на дистанции 800 м, тоже вольным стилем.

Это весомая заявка для спортсмена на участие в финале Кубка России по плаванию, который пройдёт с 25 по 30 июля в Казани.​

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