Алёна Бронникова На улице Уральской в Перми отремонтируют подземный пешеходный переход Максимальная цена контракта — 5,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми ищет подрядчика для ремонта подземного перехода в Мотовилихинском районе по ул. Уральской около дома № 75. Соответствующий конкурс размещён на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в тоннеле протяжённостью 46,4 м зафиксированы разрушения конструкции крыши из поликарбоната, расположенные над лестничными сходами, освещение не соответствует строительным нормам и правилам. Работы включают в себя ремонт штукатурного слоя, покраску, облицовку стен плитами из туфа и ракушечника, замену поликарбоната, обновление освещения.

Максимальна цена контракта составляет 5,8 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 11 июля, итоги подведут 13 июля. На выполнение работ даётся месяц — с 1 августа по 1 сентября 2023 года.





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