Максим Артамонов Подрядчик при ремонте дороги в Пермском крае похитил 3,8 млн рублей Работы проводились в Гремячинске Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 31-летнего предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

По версии следствия, мужчина возглавлял фирму, которой было поручено отремонтировать автодорогу в Гремячинском муниципальном округе. При выполнении работ обвиняемый использовал более дешевые материалы, не соответствующие техзаданию, и создал лишь видимость выполнения условий контракта.

Затем мужчина предоставил заказчику фиктивные документы о качестве применённого материала. Фирме были перечислены более 3,8 млн руб. Однако эти деньги предприниматель перевёл на подконтрольные ему счета.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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