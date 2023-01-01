Максим Артамонов Приставы взыскали с курорта «Усть-Качка» 500 тысяч рублей за смерть пенсионерки Женщина умерла от ковида в 2021 году Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В отделе судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился исполнительный документ о взыскании с ЗАО «Клинический курорт Усть-Качка» компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. в пользу дочери скончавшейся от коронавируса женщины.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, в 2021 году 74-летняя пермячка скончалась от короновирусной инфекции, осложнённой сопутствующими заболеваниями. Незадолго до этого она находилась на курорте «Усть-Качка». Там у пенсионерки появились признаки ОРВИ, и ей проводилось медикаментозное и физиотерапевтическое лечение с учётом клинических рекомендаций. Но состояние женщины продолжало ухудшаться, а спустя несколько дней родственники забрали её домой. Дальнейшее обследование и лечение не помогло, и она скончалась.

На судебном процессе не была установлена прямая причинно-следственная связь между оказанием медицинской помощи и наступлением смерти. Однако эксперты указали на допущенные курортом дефекты, имеющие косвенное отношение к делу. В частности, у пенсионерки не был взят мазок методом ПЦР на коронавирус. Кроме того, сотрудники курорта, несмотря на наличие соответствующих показаний, не вызвали выездную бригаду скорой для госпитализации пациентки в специализированный стационар.

В итоге суд пришел к выводу, что эти недостатки оказания медицинской помощи были факторами, не позволившими изменить негативный характер патологического процесса, и он привёл к неблагоприятному исходу.

Руководство организации уведомили о возбуждении исполнительного производства. После этого вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счёт подразделения приставов. Затем деньги были направлены взыскательнице (дочери погибшей), а исполнительное производство закрыто.

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