Максим Артамонов По подозрению в торговле запрещёнными веществами задержан борец с наркотиками из Перми В тайнике у него было 200 граммов метадона Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

На трассе Пермь—Екатеринбург 1 июля возле Ревды полицейские задержали 43-летнего пермяка. В ходе обыска сотрудники полиции заглянули в телефон мужчины и увидели там координаты тайника, в котором могли быть наркотики, сообщает telegram-канал SHOT.

По этому адресу была проведена проверка, специалисты нашли 200 граммов сильнодействующего наркотического вещества — метадона. В полиции считают, что пермяк хотел заработать на торговле наркотиками.

По данным telegram-канала, последние 13 лет пермяк помогает наркозависимым и даже создал специальную организацию.

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