Максим Артамонов В Перми состоится благотворительная книжная барахолка Все собранные средства передадут для помощи бездомным Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Пермская общественная организация «Территория передышки» 14 июля проведёт благотворительную акцию в поддержку людей без дома и тех, кто рискует оказаться на улице. Мероприятие состоится в Garage Healthy Bar (ул. Советская, 51а/2). Об этом «Новому компаньону» сообщили организаторы.

Книги для барахолки можно принести до 10 июля на склад "Территории передышки" (ул. Островского, 109) и в другие пункты сбора по всему городу. Адреса и время приёма книг можно найти в группе ВКонтакте.

Принимается классическая и современная художественная литература, нонфикшн и автофикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научная литература и другие издания. Главное условие — хорошее состояние принесённой книги.

Собранные книги можно будет обменять на пожертвования на Благотворительной книжной барахолке, которая состоится 14 июля в Garage Healthy Bar (ул. Советская, 51а/2).

Все заработанные средства пойдут на помощь подопечным «Территории передышки»: на восстановление документов, оплату временного жилья, покупку необходимых лекарств. Например, восстановление паспорта для бездомного человека в среднем обходится в 1700 руб., а участие одного человека в программе заселения в хостел при полном социальном сопровождении в среднем стоит около 24 тыс. руб.

«Хорошие книги делают нас добрее, человечнее, вдумчивее. Книга — лучший подарок и лучший друг. Поэтому мы хотим устроить большой книжный праздник, на котором каждый сможет найти интересные книги, открыть для себя новых авторов и сделать свой вклад в помощь бездомным людям», — пояснили организаторы акции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.