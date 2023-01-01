В Пермском крае автобус с 14 пассажирами во время обгона врезался в экскаватор Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае на 29 км автодороги Чернушка—Тюш микроавтобус с людьми во время обгона допустил касательное столкновение с движущимся в том же направлении экскаватором-погрузчиком. ДТП произошло 1 июля в 17:25.

В результате аварии микроавтобус «Форд Транзин» съехал в кювет, опрокидывания автобуса не произошло, — рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Известно, что в момент ДТП в автобусе находились 14 пассажиров. Четверо с различными травмами госпитализированы в Чернушинскую больницу. Остальные отказались от осмотра и медицинской помощи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.