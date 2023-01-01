Алёна Бронникова Побывавший в плену пермяк стал первым студентом в России, который будет обучаться по спецквоте Участник СВО пошёл учиться в Политех Поделиться Твитнуть

Telegram-канал SHOT

Военнослужащий из Перми, которого вызволили из украинского плена, вернулся на родину и поступил в вуз по инициированной Владимиром Путиным специальной квоте. Даниил Калугин стал первым в России студентом, который воспользовался этой возможностью. Информация появилась в telegram-канале SHOT.

Сейчас Даниилу Калугину 23 года. На СВО он отправился служить по контракту, водил БМ-21 «Град». В сентябре его машина попала под обстрел, пермяк оказался тяжело ранен и попал в плен. Когда его вернули в Россию, при обследовании врачи обнаружили более 300 осколков в его ногах. Достать удалось не всё, но он смог встать на ноги. Восстановившись, он решил пойти учиться в Пермский политех на специальность по эксплуатации автотехники.

«Высшее образование всегда нужно, везде необходимо. Почему именно Политех? Предложили именно сюда пойти, я с удовольствием и радостью согласился, выбрал факультет и подаю документы. Дальше планирую дослужить, наконец-то доучиться и потом идти работать по профессии», — рассказал Даниил Калугин в интервью каналу.

Сейчас у него уже есть медаль ««За боевые отличия». Также, по его словам, он ждёт приказа о вручении медали Суворова, ордена «Георгиевский крест» или медали Жукова.

Закон о введении специальной 10%-й квоты для бойцов СВО президент России подписал в конце прошлого года. Согласно закону, Герои РФ и награждённые орденами Мужества военнослужащие смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.





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