Алёна Бронникова Более 20 домов в Перми останутся без воды на следующей неделе Отключения начнутся со вторника Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

На следующей неделе с 3 по 9 мая пермяков ожидают отключения воды в более чем 20 домах. «Новогор-Прикамье» планирует провести ремонтные работы на сетях водоснабжения в трёх районах города.

В связи с работами на участке водопровода диаметром 15 см, без воды останутся жители нескольких домов в Индустриальном районе с 9:00 до 15:00 4 июля. В список попали здания по ул. Д. Давыдова, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27 и 27А.

В Мотовилихинском районе отключат участок водопровода таким же диаметром для ремонтных работ на ЦТП. Без воды окажутся дома по ул. Ивановская, 13, 13а, 15, 17, 18, 19 и 32а. Отключение планируется всего на час - с 13 часов 14 часов 6 июля.

На сутки отключат воду в нескольких домах Свердловского района по ул. Запорожская, 1, 1а, 1/1, Холмогорская, 2Е, 4Б, 4В, 4Г-правый ввод, 23. Ограничение подачи воды запланировано на участке водопровода диаметром 30 см для подключения вновь построенного участка водопровода по адресу ул. Холмогорская, 2Ж.

«Новогор-Прикамье» просит отнестись с пониманием к плановым работам и запастись необходимым количеством воды заранее.





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