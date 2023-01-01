Максим Артамонов На Восточном обходе в Перми образовалась огромная пробка Причиной стало ДТП по Чусовском мосту Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Сегодня днём на Восточном обходе по направлению из Перми из-за ДТП на Чусовском мосту образовалась огромная пробка. Об этом сообщают читатели «Нового компаньона», которые прислали фотографии с трассы.



Судя по фото, пробка растянулась на значительное расстояние на подъезде к мосту. По данным на Яндекс.Картах, затор образовался ещё до отворота с трассы на Кислотные дачи.

Фото: Яндекс. Карты

В минувшую субботу произошла аналогичная ситуация. В сторону выезда из Перми образовалась огромная пробка. Причиной стали два ДТП. Тогда из-за аварии на Чусовском мосту пробка растянулась от отворота на Кислотные дачи. Ещё одно ДТП произошло перед мостом — друг друга задели два легковых автомобиля.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.