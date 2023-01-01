В Перми с 6 по 7 июля состоится форум «Строим цифровой регион» На него соберется около 300 участников со всей России Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

С 6 по 7 июля на площадке технопарка Morion Digital в Перми состоится всероссийский форум «Строим цифровой регион». Это одно из событий деловой программы празднования 300-летия Перми, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Участники обсудят основные тренды цифровизации строительного сектора в России, эффективные ИТ-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов — от проектирования до эксплуатации объектов. Ожидается очное участие порядка 300 представителей государственных органов власти, бизнес-сообщества, руководителей компаний и отраслевых экспертов.



Мероприятие станет площадкой для решения отраслевых задач и обмена практическими наработками. Пермский край представит опыт использования технологии обработки больших массивов данных (BigData) в управлении проектами, планировании и управлении в ЖКХ и других сферах.



По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, регион с готовностью станет площадкой для такого значимого отраслевого мероприятия, так как Прикамье заинтересовано в цифровизации строительной сферы.



События программы форума будут разделены на секции по четырём тематическим направлениям: «Проектирование», «Строительство», «Эксплуатация», «Управление». Участники площадок, в качестве спикеров на которых выступят федеральные эксперты, обсудят широкий спектр профессиональных вопросов. Среди них — особенности нормативно-правового регулирования отрасли, внедрение и применение технологий информационного моделирования, облачные решения контрольной деятельности в сфере строительства, внедрение технологий в жилищно-коммунальное хозяйство. Особое внимание будет уделено функционированию федеральных отраслевых систем и успешным практикам регионов.

Представители Пермского края поделятся с коллегами из других субъектов Российской Федерации опытом использования технологии обработки больших массивов данных (BigData) в управлении проектами, реализации цифровых решений для планирования и управления в сфере ЖКХ и строительства.

Одним из ключевых событий форума станет пленарная сессия с участием руководства федеральных министерств. На ней будут представлены итоги работы секций для дальнейшего формирования предложений на рассмотрение Правительства РФ.

Также в рамках форума пройдет хакатон по цифровизации строительства. Этот формат соревнований, популярный в ИТ-сфере, предполагает решение задачи на время. Участникам предстоит решить кейс от компании «ЭР-Телеком» и защитить решение перед экспертной комиссией. Победители получат призы от организаторов.



Подробную программу мероприятия на можно посмотреть на сайте.



Организаторами форума выступают федеральные ведомства Минцифры, Минстрой и Министертво ЖКХ, а также краевое правительство и ООО «Цифровые форумы» — дочерняя организация АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации».



Стратегический партнёр форума — «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»). В рамках мероприятия компания представит цифровые инновационные решения, в том числе для строительства и эксплуатации зданий, умных домов и городов.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.