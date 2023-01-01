Максим Артамонов В Перми ночью 2 и 3 июля будет ограниченно движение по ул.Локомотивная Это связано с ремонтом дороги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтраса

С 22:00 2 июля до 06:00 3 июля и с 22:00 3 июля до 06:00 4 июля в Перми будет частично ограничено движение транспорта по ул. Локомотивной. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве уточняют, что перекрытие связано с выполнением работ по строительству третьего этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара»: строители будут проводить работы по навешиванию карнизных балок.

На время перекрытия для движения будут доступны две средние полосы — по одной в каждом направлении.



Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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