Максим Артамонов В Пермском крае будут судить группу подростков из Чердыни Они обвиняются в 10-ти преступлениях, в том числе тяжких Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Группа подростков из Пермского края обвиняется в совершении 10-ти преступлений, среди которых угон автомобиля, применение насилия в отношении студента техникума, ограбление магазина и другие. Всего им вменяется 10 эпизодов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на следком по региону.



По версии следствия, в августе 2022 года четверо подростков из Чердыни угнали автомобиль ВАЗ-2111 и уехали на ней в Соликамск, где попали в ДТП, разбив машину и причинив владельцу материальный ущерб на сумму 160 тыс. руб. В начале сентября один из обвиняемых, находясь в общежитии Березников, открыто похитил сотовый телефон у студента техникума. Ущерб составил 8 тыс. руб. Затем он с помощью обмана похитил студента техникума 4 900 руб.



Также двое обвиняемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, в ноябре того же года приехали в Соликамск, где вечером проникли в магазин и похитили алкоголь и сигареты на общую сумму 2165 руб.



В ходе предварительного следствия в отношении одного подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено в суд.



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