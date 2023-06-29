СКР начал проверку по факту гибели дорожного рабочего в Пермском крае Строитель погиб под колёсами КАМАЗа Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту гибели дорожного рабочего на дороге А-153 Нытва — Кудымкар 29 июня.

По предварительным данным, в четверг днём в ходе выполнения ремонтных работ на участке трассы 98-107 км водитель автомобиля марки «КАМАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на дорожного рабочего, который в результате травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на строительном объекте, изымается документация.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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