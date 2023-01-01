Инвестпроект компании «ЭЛКАМ-Нефтемаш» стал приоритетным Поделиться Твитнуть

компания «ЭЛКАМ-Нефтемаш»

permkrai.ru

В пятницу, 30 июня, на заседании краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата инвестпроекту пермской компании «ЭЛКАМ-Нефтемаш» присвоен статус «приоритетного». Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, это значит, что предприятие будет реализовывать проект с поддержкой региональных властей.

«ЭЛКАМ-Нефтемаш» объявил, что вложит 351 млн руб. в расширение парка современного оборудования для производства приводов, насосов, продукции для увеличения эффективности добычи нефти, что позволит увеличить объёмы выпуска продукции и ежегодной выручки на 700 млн руб., а также диверсифицировать продуктовый портфель. Кроме того, компания создаст 19 новых рабочих мест.

По словам генерального директора «ЭЛКАМ-Нефтемаш» Ивана Соколова, государственные меры поддержки позволят компании освоить новые рыночные ниши, в частности, производство гидравлических цилиндров, хонингованных труб и хромированных штоков для спецтехники, найти новых заказчиков и партнеров, открыть совместные предприятия за рубежом.

Также в рамках реализации инвестпроекта предприятие оснастит кафедры металловедения и термической обработки механико-технологического факультета Пермского Политеха испытательным оборудованием для определения свойств материалов. Сумма реализации мероприятия составит не менее 1 млн руб. до конца 2024 года.

Губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что с начала года статус «приоритетный» присвоен уже 13 инвестпроектам, реализуемым в регионе. «Это очень хорошие темпы», — отметил он. В целом, в инвестпортфель Пермского края входят 76 приоритетных инвестпроектов с объемом инвестиций более 600 млрд руб.

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