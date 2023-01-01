Максим Артамонов «Город встреч» в Перми продолжится эко-фестивалем «Переработка» Хэдлайнером выступит Therr Maitz с программой LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева Поделиться Твитнуть

Фото: оргкомитет Пермь-300

8 и 9 июля на Эспланаде состоится фестиваль экологичности в музыке и жизни «Переработка». Хэдлайнер — Therr Maitz и LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. Об этом сообщают организаторы.

В эти же дни на главной городской площади развернётся «блошиный» рынок, его участниками могут стать до 35 жителей города, а также организации, для этого необходимо подать заявку на сайте 300-летия Перми.

Гости фестиваля смогут приобрести дизайнерские вещи, созданные из вторичных материалов, восстановленные предметы интерьера и мебель, а также обменяться вещами или изготовить собственные авторские изделия.

На фестивале пройдут мастер-классы от лидеров движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми и других городов России. В первый день, 8 июля, в режиме живого подкаста активисты обсудят экологичность в повседневной жизни, осознанное потребление, формирование гардероба и второе дыхание в моде.

Музыкальная сцена «Переработки» будет посвящена новой жизни популярных композиций, и 8 июля в формате музыкального подкаста «Лайвец» пройдёт выступление группы el capitan. В послужном списке команды — переработки композиций «Лесник» группы «Король и Шут» в стиле Льва Лещенко и Lose Yourself в манере Игоря Корнелюка. 9 июля на сцену выйдут участники открытия фестиваля «Город встреч» группа «Гуарана».

Концерт Therr Maitz пройдёт также 9 июля. Начало в 20:00. В рамках LAB. Лаборатории музыки Антона Беляева на сцену выйдут приглашённые исполнители: Пермский симфонический оркестр «Тильда» и хор «Кама Cantabile» Пермского музыкального колледжа.

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