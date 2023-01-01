Алёна Бронникова
Во второй половине июня в Пермском крае продолжился рост цен на бензин
Рост цен за две недели составил 22 коп.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты в российских регионах. Согласно обнародованным сведениям, за неделю 19-25 июня средняя цена на литр автомобильного бензина в Пермском крае составила 52,74 руб. Средняя цена на 11 июня оказалась на уровне 52,52 руб., за две недели цена выросла на 22 коп.
При этом бензин АИ-92 за этот период вырос на 29 коп., до 48,37 руб., АИ-95 — на 26 коп., до 52,53 руб. На 2 коп. к 26 июня снизилась стоимость дизельного топлива — до 59,87 руб. Не изменилась цена на АИ-98 — 62,85 руб.
Пермский край остаётся лидером по ценам на автомобильное топливо среди регионов ПФО почти по всем категориям. Стоимость бензина АИ-95 оказалась выше в Кировской области — 52,86 руб., а самым дорогим АИ-98 оказался в Ульяновской области — 63,51 руб.
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