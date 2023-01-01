Алёна Бронникова Во второй половине июня в Пермском крае продолжился рост цен на бензин Рост цен за две недели составил 22 коп. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты в российских регионах. Согласно обнародованным сведениям, за неделю 19-25 июня средняя цена на литр автомобильного бензина в Пермском крае составила 52,74 руб. Средняя цена на 11 июня оказалась на уровне 52,52 руб., за две недели цена выросла на 22 коп.

При этом бензин АИ-92 за этот период вырос на 29 коп., до 48,37 руб., АИ-95 — на 26 коп., до 52,53 руб. На 2 коп. к 26 июня снизилась стоимость дизельного топлива — до 59,87 руб. Не изменилась цена на АИ-98 — 62,85 руб.

Пермский край остаётся лидером по ценам на автомобильное топливо среди регионов ПФО почти по всем категориям. Стоимость бензина АИ-95 оказалась выше в Кировской области — 52,86 руб., а самым дорогим АИ-98 оказался в Ульяновской области — 63,51 руб.

За прошедшую неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 74 регионах России.

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