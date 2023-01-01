Алёна Бронникова От укусов клещей в Пермском крае пострадали более 11,6 тысячи человек В том числе более 2 тысяч детей Поделиться Твитнуть

В Прикамье с начала сезона в 2023 году 11 601 человек пострадал от укусов клещей. По данным краевого управления Роспотребнадзора, 2236 из них — дети. Количество зарегистрированных присасываний с прошлой недели увеличилось почти на 800 случаев.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители Пермского муниципального округа и ЗАТО Звёздный — 1,7 тыс. случаев, Добрянского округа — 700, Краснокамского — 671. Почти в 6 тыс. случаях люди обнаруживали на себе клещей после посещения индивидуальных садов, 2,9 тыс. — после похода в лес, 2,4 тыс. — после посещения придомовой территории частного сектора.

Лабораторные исследования показали, что в 38,6% случаев клещи оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), в 3% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом и в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.





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