Алёна Бронникова Власти Прикамья объединили планы на 2023 и 2024 годы по закупке ФАПов и амбулаторий В этом году средства будут выделены на приобретение 61 медицинского объекта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На выездном заседании правительства Пермского края было рассмотрено постановление о распределении трансфертов между муниципалитетами региона на создание медицинских условий в модульных зданиях. По распоряжению федерального министерства здравоохранения у властей края появилась возможность перенести выделение средств на приобретение 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий с 2024 на 2023 год.

Таким образом, в текущем году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» правительство региона сможет возвести в целом 61 медицинский объект. На их подключение и благоустройство планируется выделить 62 млн руб. Глава краевого минздрава Анастасия Крутень подчеркнула, что распределение денег ускорит процесс строительства новых объектов здравоохранения и сделает медицинскую помощь для жителей сёл доступной и комфортной.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что с начала реализации программы в 2020 году в регионе установили и ввели в эксплуатацию 130 новых модульных ФАПов и амбулаторий.

«От жителей поступает большое количество сообщений об уровне оказании медицинских услуг, в том числе в малых населённых пунктах. Прошу краевой минздрав адресно реагировать на обращения. Повышение качества и доступности медпомощи для жителей края, особенно в отдалённых территориях, остаётся приоритетом для краевых властей», — добавил он.

Также на заседании было принято решение о внесении изменений в порядок предоставления грантов из бюджета Пермского края финалистам акселератора «Большая разведка», который с 2010 года проводится Пермским политехом. Гранты выдаются на реализацию инновационных проектов. Сейчас появилось обязательное условие, согласно которому, при участии в мероприятиях получатели должны упоминать о поддержке проекта со стороны министерства образования и науки региона. В этом году для участия подано 564 заявки из 70 регионов России, Таджикистана и Беларуси. В первый тур отобраны 329 проектов.





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