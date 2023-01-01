Максим Артамонов На развитие инфраструктуры Пермскому краю было выделено около 80 млрд рублей Эти деньги были потрачены на крупнейшие инвестпроекты к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из федерального бюджета в Прикамье было направлено около 80 млрд руб. на развитие инфраструктуры, в том числе на крупнейшие стройки, приуроченные к юбилею Перми. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира ВКонтакте.

По словам губернатора, также порядка 20 предприятий участвовали в финансировании ремонта и реконструкции парков, скверов и стадионов.

В ходе прямого эфира губернатор также ответил на вопрос, что будет с Пермским краем после юбилейного года.

«Люди так созданы — нам нужен повод, нужна какая-то круглая дата. Но, тем не менее, помимо всех событий, мы старались делать так, чтобы строились дороги, ремонтировались здания, объекты культурного наследия, те же фасады — их отремонтировано больше 100, и мы завершаем эту работу. Мы приводили в порядок общественные пространства, и большинство из них сделано, и мы продолжим реконструкцию. Например, «Зелёное кольцо» — он продолжится и в следующем году, и в 2025-м, потому что это очень большой проект», — сказал Махонин.

Кроме того, он пообещал, что в этом году будет достроен стадион «Энергия» и сданы в эксплуатацию реконструированный манеж «Спартак» и краевая инфекционная больница. Также заканчивается строительство объектов техникума им. Швецова.

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