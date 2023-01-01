Пермскую журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста о бунте в колонии Оксана Асауленко собирается обжаловать решение Поделиться Твитнуть

Оксана Асуаленко

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Пермскую журналистку и правозащитницу Оксану Асауленко оштрафовали на 30 тыс. руб. Она была признана виновной в нарушении ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной информации, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка).

Дело на Асауленко было заведено после того, как она в группе «Реальная ОНК Пермского края» написала пост о бунте в пермской ИК-29: «Сообщают, что был бунт осуждённых против администрации. Крушили, ломали мебель».

Как пояснила пермячка изданию properm.ru, на её публикацию обратила внимание сотрудница центра противодействию экстремизму. Асауленко хотела выяснить, каким образом информация о бунте несёт угрозу общественной безопасности. Заседание два раза переносилось, чтобы допросить эту сотрудницу, но в суд она не явилась.

Оксана Асауленко добавила, что будет обжаловать решение: «Я готова отвечать за то, что я пишу, говорю и делаю. Но отвечать вообще непонятно за что, я не согласна».

Пост о бунте в колонии всё ещё размещён в социальных сетях.

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