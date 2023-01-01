В Нытве будет запущено производство полиэтиленовых труб для системы теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В рамках выездного совещания краевого правительства в Нытвенский округ губернатор Дмитрий Махонин посетил территорию опережающего развития «Нытва» (ТОР). Она была создана в марте 2019 года, чтобы достигнуть стабильного развития муниципалитета путём привлечения инвестиций, и сейчас даёт возможность местному бизнесу получать значительные льготы по налогам и страховым взносам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дмитрий Махонин познакомился с деятельностью одного из предприятий, которое является резидентом ТОР, — ООО «Нытва Новые Технологии». Губернатор осмотрел новое производство полиэтиленовых труб для транспортировки газа и для водоснабжения, которое запустили в декабре прошлого года. В рамках инвестпроекта приобретено и отремонтировано производственное здание, с помощью займа федерального Фонда развития промышленности куплено специальное оборудование. Объём инвестиций в проект составил 172 млн руб., из них 81 млн руб. освоено. Благодаря открытию новой линии на предприятии создано 22 рабочих места.

По словам начальника производства Антона Гурдина, в планах у компании — максимально закрыть потребность региона в производимой продукции. Помимо этого, трубы поставляются в Омскую, Челябинскую, Курганские области.

«Также планируем реализовать новый проект, благодаря которому запустим производство труб для системы теплоснабжения, которые имеют высокую востребованность», — рассказал Антон Гурдин.

По итогам выезда Дмитрий Махонин отметил, что Нытвенский округ важен для Пермского края с точки зрения развития промышленности, в том числе компаний-представителей малого и среднего бизнеса.

«Нытва Новые Технологии» — уникальное предприятие, которое изготавливает трубы практически для всех направлений сферы ЖКХ. В частности, они будет использоваться для прокладки газопровода в северные территории края — Чердынь и Красновишерск, где, как мы знаем, системного голубого топлива пока нет. Кроме того, отмечу, что даже такие небольшие предприятия, где 20-30 рабочих мест, помогают обеспечить социально-экономическую стабильность в регионе, и мы, со своей стороны, готовы их поддержать», — подчеркнул губернатор.

Сегодня в Нытве работает 19 резидентов, создано 335 новых рабочих мест. Объём инвестиций в проекты составил свыше 360 млн. руб., а поступления в региональный бюджет в 1,5 раза превышают объём предоставленных им льгот.

Резиденты ТОР «Нытва» открыли 13 новых предприятий в различных отраслях: металло- и деревообработке, гостиничном и оздоровительном бизнесе, IT-технологиях и других. Проекты еще шести предприятий находятся в различной степени готовности — от разработки проектной документации до пусконаладочных работ.

За последние полгода запущено три новых производства. Помимо компании «Нытва Новые Технологии», новые линии запустили ООО «Эко Форест Групп» — производит деревянные поддоны для перевозки и хранения грузов — и ООО «Политекс» — изготавливают геотекстиль, который используется в строительстве дорог.

Для успешной реализации инвестиционных проектов, кроме налоговых льгот, резидентам ТОР «Нытва» оказывается региональная поддержка в предоставлении земельных участков в аренду без торгов и в обеспечении инвестиционных площадок объектами инфраструктуры с привлечением средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Такая поддержка позволяет предприятию расширяться. Так, компания планирует запуск нового производства лущеного шпона в июле 2023 года, с выпуском почти 12 тыс. кубометров шпона в год. При этом будут созданы 33 рабочих места. Объем инвестиций в проект — 90 млн руб.

На сегодняшний день построено производственное здание площадью 1,5 тыс. кв. м и маслопровод, приобретено и смонтировано оборудование, в том числе окорочный комплекс, парильная и сушильная камеры, лущеный станок, конвейер. Кроме того, уже успешно проведены пусконаладочные работы.

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