В Пермском крае оштрафовали школу, ученик которой напал на одноклассника с ножом Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Березовского района Пермского края проведена проверка исполнения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности в средней школе с. Асово. В этом учебном заведении, напоминает «Рифей», в начале апреля произошло ЧП: подросток напал на одноклассника с ножом. Пострадавший получил телесные повреждения, но остался жив.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что школьный педагог во время ЧП «допустил возникновение ситуации, в развитии которой поведение несовершеннолетних никто не контролировал». Также проверка выявила факты нарушения пропускного режима.

Всё это стало следствием ненадлежащего исполнения администрацией школы своих обязанностей, считают в ведомстве.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении образовательного учреждения дела об административных правонарушениях. Мировой суд признал школу виновной и оштрафовал на 110 тыс. руб.





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