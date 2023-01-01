Алёна Бронникова Власти Прикамья ищут подрядчика на содержание центральных дорог в Перми Работы оценены в 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Управление дорог и транспорта Прикамья объявило конкурс на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети центрально-планировочного района (ЦПР) города Перми. Согласно информации на сайте «Сбербанк-АСТ», начальная цена контракта составляет 900 тыс. руб.

Согласно техническому заданию, в перечень работ входит устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 или 25 кв. м, а именно заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов. А также разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 5 см отбойным молотком с погрузкой в самосвалы и транспортировкой на полигон ТБО. В список объектов, где запланирован ремонт, входит 182 участка дорог.

Заявки от подрядчиков принимаются до 6 июля, конкурс состоится 10 июля. Срок окончания выполнения работ — 15 октября 2023 года.

Ранее на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в двух чтениях поддержали законопроект о передаче отдельных полномочий по дорожному хозяйству от администрации Перми краевым властям. В ведение правительства региона вошли полномочия, в том числе, и по содержанию улиц, находящихся в зоне ЦПР.





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