Максим Артамонов В Перми полностью высохло Утиное болото В городской администрации уверяют, что скоро водоём восстановится Поделиться Твитнуть

Фото: Вера Эренбург

В Кировском районе Перми высох водоём Особо охраняемой природной территории «Утиное болото». Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте жительница Закамска Вера Эренбург.

«Бедные утята, сейчас там нет ни еды, ни воды попить, крылышки ещё не отросли, улететь с утками не могут. Прошу сделать что-то на региональном уровне. 60 лет сюда прилетают утки, выводят птенцов и осенью улетают», — написала она.

Женщина обратилась к чиновникам администрации и попросила их обеспечить пруд водой хотя бы до конца лета — «чтобы птенчики подросли и смогли улететь». Каждый день на это место приходит много людей с детьми, которые любуются утками, добавила она.

В комментарии к посту пресс-служба мэрии пояснила, что пересыхание водоёма на территории ООПТ связано с аномально засушливой погодой.

«Поскольку водоём пересох из-за погодных условий, его восстановление должно произойти естественным образом, при восстановлении типичных погодных условий. Утки в таких случаях самостоятельно перелетают на другой водоём, а также самостоятельно заботятся о своём потомстве», — написали чиновники.

Позже высказался и начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев. На своей странице ВКонтакте он подробно рассказал о ситуации с пересыханием водоёма.

Дмитрий Андреев пояснил, что специалисты городского управления по экологии и природопользованию уже несколько лет ведут мониторинг этой охраняемой территории.

«Особо охраняемая природная территория «Утиное болото» представляет собой болото природно-антропогенного происхождения, сформировавшееся в результате изменения гидрологического режима территории. Согласно научным исследованиям, для этого водного объекта характерен поверхностный тип питания, то есть водоём наполняется не за счёт подземных источников. Уровень воды зависит от поступающих талых и дождевых вод. Согласно данным, опубликованным на сайте ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, весна 2023 года выдалась аномально тёплой и сухой. В Перми средняя температура воздуха за сезон составила +6,8 градуса С, что выше нормы на 3,1 градуса. С начала апреля и до 29 мая выпало всего 13 мм осадков. Экстремальный дефицит осадков в сочетании с двумя засушливыми летними сезонами подряд (в 2021 и 2022 году) и сухой осенью 2022 года обусловили низкое накопление запаса влаги. Когда в Пермь вновь вернутся обильные осадки, экологи ожидают восстановления уровня воды в болоте», — рассказал Андреев.

По словам чиновника, в границах ООПТ живут не только утки, потому что «у этой территории довольно высокий уровень биоразнообразия».

«Ведь обитатели ООПТ облюбовали для себя не столько сам водоём, сколько растительность вокруг него. Именно зелёные территории рядом с водой являются средой обитания и выведения потомства для многих представителей животного мира. Например, в этом году орнитологи отметили, что потомство дала живущая здесь камышница. Это птица, занесённая в приложение к Красной книге Пермского края», — пояснил начальник городского управления по экологии и природопользованию.

Что касается уток (кряквы), то они давно обитают рядом с человеком в городах, экологически пластичны и хорошо приспосабливаются к изменениям окружающей среды, в том числе к пересыханию водоёмов.

Сейчас чиновники совместно с учёными продолжают следить за состоянием этой природной территории, отметил Андреев и поблагодарил жителей за неравнодушие к природе нашего города.

Последний раз Утиное болото пересыхало в августе 2021 года, при этом не полностью. Тогда по заказу городского управления по экологии было проведено обследование состояния ООПТ учёными Западно-Уральского института водных и экологических проблем. Они пришли к выводу, что пересыхание болота произошло из-за погодных условий. Вскоре уровень воды вновь восстановился.

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