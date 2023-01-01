В Перми в июле на аукционы выставлено более 50 тысяч квадратных метров земли Торги на право заключения договоров аренды состоятся 6, 13 и 27 числа Поделиться Твитнуть

В июле в Перми пройдут три открытых аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. Торги пройдут 6, 13 и 27 числа. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Всего предполагается разыграть 11 лотов. Общая площадь земельных участков составляет 51,8 тыс. кв. м.

Восемь лотов — участки от 644 до 1995 кв. м, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Дзержинском и Кировском районах Перми.

Оставшиеся лоты — земли под размещение гаражей, автомойки и озеленения.

В департаменте напомнили, что для участия в торгах необходимо пройти регистрацию на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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