Алёна Бронникова В Пермский край с 28 июня возвращаются тёплая погода и дожди Сегодня воздух может прогреться до +27˚ Поделиться Твитнуть

Начиная с 28 июня, в Прикамье возвращается тёплая погода. Синоптики сообщают, что сегодня на большей части региона установится температура +24...+27˚ благодаря поступлению тёплого воздуха с запада.

«Сегодня в Пермском крае завершается холодный период, продолжавшийся 11 дней, с 17 по 27 июня. Благодаря поступлению умеренно тёплой воздушной массы с запада температура воздуха днём на большей части края достигнет +24…+27˚, в Перми +26˚», — рассказывает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По северу региона в связи с прохождением холодного фронта возможны ливни с грозами и шквалистый ветер. Уровень осадков ожидается до 10-15 мм. К вечеру дожди с локальными и более слабыми грозами дойдут и до центральных районов. На юге края они ожидаются 29 июня, температура воздуха будет +23…+25˚. Значительные осадки прогнозируются на конец недели — воскресенье, 2 июля.





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