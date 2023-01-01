Максим Артамонов В Перми депутатам гордумы будут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте Это будет сделано в рамках уже действующих норм без привлечения дополнительных средств Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 27 июня, парламентарии поддержали поправки в Положение о гарантиях деятельности депутата Пермской городской думы. Речь идёт о проекте решения, который касается проездных на общественный транспорт и ранее был поддержан на заседании профильного комитета. Теперь депутаты гордумы смогут получать компенсацию за покупку проездных. Для этого депутаты должны предъявить подтверждающие документы и маршрутный лист.

В ходе пленарки депутат от «Единой России» Ирина Горбунова выступила против принятия этого решения. Она посчитала, что, утверждая такие поправки, депутаты «позорятся».

«Вы знаете, уважаемые коллеги, я не побоюсь этого слова, предлагаю не позориться этим решением. Потому что, я так понимаю, этот вопрос актуален для одного только депутата Пермской городской думы, Сергея Юрьевича (автор поправки, Сергей Медведев. — Прим. ред.). У нас пенсионеры вообще-то находят средства на оплату проездных. И получается, мы таким образом добавляем себе новую льготу, которая настолько мала и настолько это выглядит некрасиво с нашей стороны. Я как депутат не хочу ассоциироваться с такой историей. Если идти в думу и избираться депутатом, то можно ходить пешком по своему округу, например. Можно на самокате ездить, можно на велосипеде, но идти по принципу «давайте мне вообще всё будем оплачивать», не есть хорошо», — высказалась Горбунова.

Её спич прервал спикер городского парламента Дмитрий Малютин.

«Ирина Викторовна, прошу прощения. Принято решение без доклада и выступлений. По проекту есть у вас предложения? Если у вас есть замечания и предложения по проекту решения, то пожалуйста», — попросил её коллега.

На это Горбунова предложила «всё-таки отклонить этот проект».

Дмитрий Малютин поблагодарил её за мнение, после чего большинством голосов решение было поддержано.

Как пояснил «Новому компаньону» автор поправки Сергей Медведев, он внёс проект по актуализации компенсации расходов на деятельность муниципального депутата в рамках уже действующих норм.

«То есть возможность компенсировать расходы на покупку проездного билета в общественном транспорте из уже выделяемых 12,5 тыс. руб. На данный момент это невозможно», — рассказал Медведев.

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