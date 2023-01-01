В Соликамске выгорела часть кладбища Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В соцсетях появилась информация о пожаре на кладбище в Соликамске Пермского края. Жители предполагают, что это был поджог.

В ГУ МЧС по Прикамью подтвердили, что 26 июня в 22.51 поступило сообщение о загорании сухой растительности на территории Соликамского кладбища.

К месту вызова выехали шесть спецмашин и 23 пожарных. Площадь пожара составила 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. Проверка по факту ЧП продолжается.





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