В Перми состоялся краевой выпускной бал «Будущее здесь» В событии приняли участие свыше 5,5 тысячи 11-классников, их родителей и педагогов Поделиться Твитнуть

В Перми 27 июня в седьмой раз состоялся краевой выпускной бал «Будущее здесь!». В нём приняли участие свыше 5,5 тыс. человек. В этом году основными гостями вечера стали выпускники 11-х классов, их родители и учителя.

Всех собравшихся с праздником поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Проводить краевой выпускной бал стало доброй традицией. Поздравляю всех с окончанием школы и успешной сдачей экзаменов! Мы традиционно гордимся вами и нашим уровнем образования. Средний балл по ЕГЭ выше, чем среднероссийский. Благодарю всех педагогов, за то, что рождаете в детях желание учиться и узнавать новое. Ребятам желаю найти свою профессию, своё дело. Буду рад, если свяжете свою жизнь с родным Пермским краем», — отметил Дмитрий Махонин.

В рамках краевого бала выпускников также состоялось награждение ребят-мультистобалльников, набравших наивысший балл по ЕГЭ сразу по двум предметам. Кроме того, были отмечены их педагоги. Благодарности губернатора Пермского края вручил Дмитрий Махонин.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае определены пять мультистобалльников из Перми, Березников и Косы. Благодарность губернатора вручили выпускницам лицея № 1 г. Перми Ярославе Лобановой и Анастасии Ощепковой, они набрали по 100 баллов по русскому языку и литературе. Даниил Плотников из лицея № 10 получил высший балл по физике и русскому языку. Также благодарностью отмечены выпускницы лицея № 1 г. Березники Нина Шеина и Косинской школы Ирина Снигирёва. Нина и Ирина на «отлично» написали русский язык и химию, а также обе набрали 96 баллов по биологии.

Также, в Год педагога и наставника, губернатор вручил благодарственные письма учителям, подготовившим стобалльников.

Для выпускников было организовано интерактивное пространство с насыщенной программой. Для ребят подготовили фотозоны со школьной символикой в стилистике «Пермь-300», перформансы от актёров уличного театра и многое другое.

После торжественной части началась шоу-программа с пермскими вокальными и танцевальными группами. Завершился праздник выступлением популярной группы Galibri&Mavik и ярким флешмобом участников под гимн выпускников «Будущее здесь!».

Всего в этом году в Прикамье выпуск школьников и студентов техникумов и колледжей составит более 55 тыс. ребят: из 11-х классов — более 9,9 тыс. чел., из 9-х классов — свыше 28 тыс., еще 16,6 тыс. — из СПО.

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