Алёна Бронникова Баскетбольный клуб «Парма» задолжал УДС «Молот» 8,4 млн рублей за аренду Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Пермская управляющая компания ООО «Молот», в ведении которой находится универсальный дворец спорта, направила в Арбитражный краевой суд исковое заявление о взыскании задолженности по договорам аренды с БК «Парма». Соответствующий документ появился в картотеке дел на сайте суда.

«ООО "Молот" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о взыскании с Фонда развития пермского баскетбола "Парма" суммы задолженности по договорам аренды от 29.08.2022, 03.11.2022 и 28.02.2023 в размере 307 тыс. руб., 6 млн и 2,1 млн руб., а также расходов по уплате государственной пошлины», — сообщается в документе.

Общая сумма долга по трём договорам составляет 8,4 млн руб. Суд принял иск к производству. Предварительное заседание, где будет рассмотрено дело, состоится 26 июля.





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